Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Derince köyü yakınlarında meydana geldi. R.T.'nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 77 ABK 440 otomobil, takla atıp metrelerce sürüklendi. Kazada, otomobilden fırlayan Halit Kılgı yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar R.T. ve Halit Kılgı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Halit Kılgı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Halit Kılgı'nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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