Son dakika haber... Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Otomobil takla attı: 3 yaralı

04.05.2022 19:42
Son dakika haber... Otomobil takla attı: 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Mengücek mevkiinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut/İHA)

Son dakika haber... Otomobil takla attı: 3 yaralı
Son dakika haber... Otomobil takla attı: 3 yaralı

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Otomobil, Malatya, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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