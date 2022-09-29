Son dakika haber! OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI 2 ÖLÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI 2 ÖLÜ

29.09.2022 18:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre AKSARAY'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Demir (30) ile araçtaki arkadaşı Serkan Akyüz (28), yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Demir (30) ile araçtaki arkadaşı Serkan Akyüz (28), yaşamını yitirdi. Kazayı haber alıp bölgeye gelen sürücünün yakınları gözyaşı döktü.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Fatih Demir yönetimindeki 06 CJB 05 plakalı otomobil, Mithat Altuğ'un kullandığı 07 GKE 78 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle dorsesinin arkasına sıkışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Fatih Demir ile yanındaki arkadaşı Serkan Akyüz'ün, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan sürücü Demir'in babası, ağabeyi ve yakınları ise kaza yerine gelip, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Mithat Altuğ ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Elazığ'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı Elazığ'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı ELAZIĞ'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI ELAZIĞ'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI Aksaray'da arama yapılan iş yerinden araçla kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı Aksaray'da arama yapılan iş yerinden araçla kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı
Kaynak: DHA

Fatih Demir, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI 2 ÖLÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 01:03:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI 2 ÖLÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement