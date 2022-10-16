Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde- Ankara otoyolu Yıldıztepe beldesi yakınlarında meydana geldi. Yusuf İ. yönetimindeki 27 MC 5669 plakalı otomobil, Halil A.'nın kullandığı 27 ANR 645 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde kaldırıldı,kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.