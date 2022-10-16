Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

16.10.2022 11:03

Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı Niğde'de otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

NİĞDE - Niğde'de otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde- Ankara otoyolu Yıldıztepe beldesi yakınlarında meydana geldi. Yusuf İ. yönetimindeki 27 MC 5669 plakalı otomobil, Halil A.'nın kullandığı 27 ANR 645 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı,kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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