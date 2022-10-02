Kaza, sabah saatlerinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki tünelde meydana geldi. Muhammet Çakmakçı idaresindeki 67 EC 545 plakalı otomobil tünel girişindeki duvara çarptı. Çarpma nedeniyle ikiye katlanan otomobil, tünel girişinin yanında bulunan evin önüne devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibi sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri incelemede bulunurken, kiralama şirketinin kayıtlarına göre otomobilin son kaydedilen hızının 135 kilometre olduğu belirtildi. Çakmakçı'nın cansız bedeni AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: OTOMOBİL TÜNEL GİRİŞİNDEKİ DUVARA ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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