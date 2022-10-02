Son dakika haberi: OTOMOBİL TÜNEL GİRİŞİNDEKİ DUVARA ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: OTOMOBİL TÜNEL GİRİŞİNDEKİ DUVARA ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

02.10.2022 14:42

Son dakika haberi... ZONGULDAK'ta, tünel girişindeki duvara çarpan otomobil ikiye katlanırken aracın sürücüsü Muhammet Çakmakçı (36) yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ta, tünel girişindeki duvara çarpan otomobil ikiye katlanırken aracın sürücüsü Muhammet Çakmakçı (36) yaşamını yitirdi. Polisin görüştüğü araç kiralama şirketinin görevlileri, otomobilin son hızının 135 kilometre olduğunu bildirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki tünelde meydana geldi. Muhammet Çakmakçı idaresindeki 67 EC 545 plakalı otomobil tünel girişindeki duvara çarptı. Çarpma nedeniyle ikiye katlanan otomobil, tünel girişinin yanında bulunan evin önüne devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibi sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri incelemede bulunurken, kiralama şirketinin kayıtlarına göre otomobilin son kaydedilen hızının 135 kilometre olduğu belirtildi. Çakmakçı'nın cansız bedeni AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Otomobilin önüne düştüğü evin sahibi Yaşar Bayraktar, 'Frene basınca direksiyon hakimiyetini sağlayamadı, önce duvara vurdu sonra evin önüne düştü. Ben de evin içindeydim arabayla göz göze geldim dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! BURSA'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 YARALI Son dakika haberi! BURSA'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 1'İ ÇOCUK 5 YARALI Son dakika haber... Malatya'da 2 araç çarpıştı: 6 yaralı Son dakika haber... Malatya'da 2 araç çarpıştı: 6 yaralı
Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: OTOMOBİL TÜNEL GİRİŞİNDEKİ DUVARA ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:45 Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı
20:33 Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler
19:52 Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
19:23 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı
19:13 Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
19:00 Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek
18:55 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan iddialı açıklama: Adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak
18:55 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Gol iptal edildi
18:39 Manisa'da bulunan 1800 yıllık yazıtın ne anlattığı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 21:04:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: OTOMOBİL TÜNEL GİRİŞİNDEKİ DUVARA ÇARPTI, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement