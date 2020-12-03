Son dakika haberi! Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Baba öldü, oğlu yaralı - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesinde arkasında odun yüklü römorkun bağlı olduğu otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Ümit Patır (39) öldü, oğlu Ramazan Patır (18) yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bucak- Kocaaliler kara yolu Beşkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Arkasında odun yüklü 'hameş' diye adlandırılan taşıma römorku bağlı bulunan Ümit Patır yönetimindeki 15 AAP 106 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Ümit Patır yaşamını yitirirken, oğlu Ramazan Patır ise yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Patır'a ilk müdahaleyi Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri ile sağlık görevlileri yaptı. Kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Patır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ümit Patır'ın cenazesi ise morga konuldu.