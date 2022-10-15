Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi ınşıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan 2 araç sürücüsünü ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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