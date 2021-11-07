Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Metin Demircan'ın kullandığı 35 DUN 21 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Acar idaresindeki 47 PC 162 plakalı kamyonet İpek Yolu mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Metin Demircan ile otomobilde bulunan Evin, Gülşah ve Serhat Demircan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi ile Özel İpek Yolu Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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