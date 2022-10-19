Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Furkan A.yönetimindeki 16 ALG 001 plakalı otomobil, yasak olan yerde duraklama yaparak yolcu indiren sürücü Turgay U.yönetimindeki 40 AAH 382 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, bariyerler üzerine çıkarak durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüsteki diğer yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam ettiler. Kaza nedeniyle kapanan yol, Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil yolcu indiren otobüse çarptı - Son Dakika

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