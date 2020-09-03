Son dakika haberi: Otomobil, yön levhası direğine çarptı: 1 ölü - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, kontrolden çıkıp, yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Nigar Erbatur (40), yaşamını yitirdi.

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara çevre yolu şehir merkezi girişinde meydana geldi. Nigar Erbatur'un kullandığı 03 ABR 658 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yön levhası direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Erbatur, kurtarılamadı. Nigar Erbatur'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.