Otomobil yön levhasına çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Otomobil yön levhasına çarptı: 1 ölü
16.10.2020 12:35
KONYA'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yön levha direğine çarptı.
KONYA'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yön levha direğine çarptı. Kazada sürücü Zeki Çivlik (76) hayatını kaybetti.Kaza, sabah 08.30 sıralarında Antalya Çevre Yolu Karaman Köprülü Kavşağında meydana geldi. Zeki Çivlik idaresindeki 42 FY 501 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yön levha direğine çarptı. Kazada sürücü Çivlik olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında acı haberi alarak olay yerine gelen Çivlik'in yakınları sinir krizi geçirdi. İncelemelerin ardından Zeki Çivlik'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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