Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI

27.04.2022 15:25

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2'si bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi- İznik kara yolunda meydana geldi. Habil Arslan'ın (36) kontrolünü kaybettiği 16 VN 841 plakalı otomobil, savrulup, yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan Özge Arslan (31), Gülçin Koşdas (25) ile ikiz olan Duru ve Nehir Arslan (2) kardeşler hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI
Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI
Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI
Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI
Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI
Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI
Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI
Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI
Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: OTOMOBİL, ZEYTİN AĞACINA ÇARPTI 2'Sİ BEBEK 4 YARALI - Son Dakika
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