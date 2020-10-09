Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

DÜZCE'de, hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yakup Burak Yaman (19) yaşamını yitirdi.Kaza, saat 14.30 sıralarında Düzce Gölyaka bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Gölyaka ilçesi istikametine gitmekte olan Yakup Burak Yaman idaresindeki 81 ABK 329 plakalı motosiklet sollama yaptığı sırada karşı istikametten gelen Vedat Arslan idaresindeki 81 FH 053 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü otomobilin altına girdi. Ağır yaralanan Yakup Burak Yaman kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.