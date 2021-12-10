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Otomobili ateşe verip video çekti - Son Dakika

Otomobili ateşe verip video çekti

10.12.2021 21:14

Otomobili ateşe verip video çekti Otomobil kullanılamaz hale geldi Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki bir şahsın aracını ateşe verdi.

Otomobili ateşe verip video çekti

Otomobil kullanılamaz hale geldi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki bir şahsın aracını ateşe verdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, şahsın otomobili ateşe vermesinin ardından cep telefonu ile görüntü çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula'da gece saat 03.30 sıralarında, S.A. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan Özgür S.'ye ait 45 N 6429 plakalı otomobilin yanına gelip, aracın bagaj kısmına benzin dökerek ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Alev topuna dönen otomobildeki yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.A. isimli şüpheli şahsın yürüyerek otomobilin yanına geldiği, otomobilin bagaj kısmını açarak benzin döktüğü görülüyor. Otomobili ateşlemeden önce cep telefonu ile video kaydına başladığı görülen şahsın, bir süre otomobilin yanışını izledikten sonra çevreden uzaklaştığı görülüyor.

Olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, şüpheli S.A.'yı kısa sürede yakaladı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli S.A., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Otomobili ateşe verip video çekti
Otomobili ateşe verip video çekti
Otomobili ateşe verip video çekti
Otomobili ateşe verip video çekti
Otomobili ateşe verip video çekti
Otomobili ateşe verip video çekti
Otomobili ateşe verip video çekti

Hisarcık, Manisa, Şehit, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobili ateşe verip video çekti - Son Dakika


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