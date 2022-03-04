Son dakika haberleri... OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI MEDİNE AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI MEDİNE AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

04.03.2022 16:35

Edinilen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Medine Şimşek (15), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Medine Şimşek (15), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Çerkezköy- Çorlu yolunun Kızılpınar Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Veliköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Medine Şimşek, yanındaki arkadaşıyla üst geçidi kullanmayarak, sürücülere de yeşil ışık yanarken yolun karşısına geçmek istedi. Çocukların geçtiğini gören minibüs sürücüsü dururken, solundan gelen E.D.'nin kullandığı 66 LD 388 plakalı otomobil, Medine Şimşek'e çarptı. Yola savrulan Medine, ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Medine, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Medine Şimşek, buradan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın gözaltına aldığı otomobil sürücüsü E.D. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Son dakika haberleri... OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI MEDİNE AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri... OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI MEDİNE AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri... OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI MEDİNE AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri... OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI MEDİNE AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri... OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI MEDİNE AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri... OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI MEDİNE AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

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Çerkezköy, Tekirdağ, Medine, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI MEDİNE AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI MEDİNE AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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