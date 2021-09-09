Üye Girişi
Son dakika haberi | Otomobilin çarparak metrelerce fırlattığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Otomobilin çarparak metrelerce fırlattığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

09.09.2021 19:34
Son dakika haberi | Otomobilin çarparak metrelerce fırlattığı yaşlı kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika habere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinile bilgiye göre kaza Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Elindeki poşetler ile kaldırımda bulunan çöp bidonunun yanına gelen 77 yaşındaki Elmas Akdere daha sonra caddeden yolun karşı tarafına geçmek istedi. O esnada yolda seyir halinde olan Emin Z. idaresindeki 80 ABG 668 plakalı otomobil Elmas Akdere'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri fırlayan yaşlı kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulans ile Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Elmas Akdere yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yaşlı kadına otomobilin çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - OSMANİYE

Son dakika haberi | Otomobilin çarparak metrelerce fırlattığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Atatürk Caddesi, Ambulans, Osmaniye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Otomobilin çarparak metrelerce fırlattığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası 18:49 MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da 18:39 Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da 18:22 "İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti
Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti 18:08 Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti Kayseri'de korkutan olay! Ayrılık acısı çeken genç, intihar girişiminde bulundu 17:21 Kayseri'de korkutan olay! Ayrılık acısı çeken genç, intihar girişiminde bulundu Deniz Akkaya'dan, Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren bir yorum geldi: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin 16:39 Deniz Akkaya'dan, Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren bir yorum geldi: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin
Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak 15:31 Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e 14:36 Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı

Son Dakika Haberleri
18:44 Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum
18:39 Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
18:23 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım aşamasına geldi
18:15 Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı
18:10 Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu
18:07 Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti
17:33 Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı
17:18 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü
17:17 Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak
17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı
Adem Ljajic'ten Beşiktaşlı yöneticileri çıldırtan talep! Takımdan ayrılmak için 3 milyon euro istedi Adem Ljajic'ten Beşiktaşlı yöneticileri çıldırtan talep! Takımdan ayrılmak için 3 milyon euro istedi         
19:21
Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum         
18:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım aşamasına geldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım aşamasına geldi         
18:23
Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu         
18:11
50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı 50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı         
17:26
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü         
17:19
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı         
14:29
Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi         
14:29
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü         
13:39
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı         
09:31
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 19:53:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Otomobilin çarparak metrelerce fırlattığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement