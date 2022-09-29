Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ ÖMER, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ ÖMER, HAYATINI KAYBETTİ

29.09.2022 14:05

Son dakika haberler... GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Cuma El Muhammed ile okuldan aldığı ana sınıfı öğrencisi oğlu Ömer Cuma El Muhammed'e (6) eve dönerlerken otomobil çarptı.

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Cuma El Muhammed ile okuldan aldığı ana sınıfı öğrencisi oğlu Ömer Cuma El Muhammed'e (6) eve dönerlerken otomobil çarptı. Kazada küçük Ömer öldü, babası yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma El Muhammed ile okuldan aldığı ana sınıfı öğrencisi oğlu Ömer'e eve dönerlerken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerni ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan küçük Ömer, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cuma El Muhammed'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ömer Cuma El Muhammed'in cenazesi yakınlarına teslim edilirken, polis kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ ÖMER, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ ÖMER, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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