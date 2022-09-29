GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Cuma El Muhammed ile okuldan aldığı ana sınıfı öğrencisi oğlu Ömer Cuma El Muhammed'e (6) eve dönerlerken otomobil çarptı. Kazada küçük Ömer öldü, babası yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma El Muhammed ile okuldan aldığı ana sınıfı öğrencisi oğlu Ömer'e eve dönerlerken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerni ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan küçük Ömer, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cuma El Muhammed'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ömer Cuma El Muhammed'in cenazesi yakınlarına teslim edilirken, polis kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ ÖMER, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika