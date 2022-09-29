Kaza, dün akşam saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma El Muhammed ile okuldan aldığı ana sınıfı öğrencisi oğlu Ömer'e eve dönerlerken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerni ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan küçük Ömer, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cuma El Muhammed'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ ÖMER, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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