Son dakika... Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

23.06.2022 19:02

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta yola kaçan topunu almak isterken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta yola kaçan topunu almak isterken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DOC 386 plakalı otomobil, Kuzey Çevre yolunda seyir halindeyken 15 yaşındaki Doğukan A'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı Doğukan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden Doğukan A'nın cansız bedeni Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün de yaralandığı kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

'KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA'

Trafik kazası ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yol kenarında bulunan çocuğun yola doğru koştuğu ve seyir halindeki otomobilin ise yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptığı anlar yer aldı.

Öte yandan kazanın görgü tanığı bir vatandaş ise, "Araçlar buradan hızlı gidiyor özellikle akşamları çocuklarımızdan korkuyoruz. Topun yola kaçması sonucu araçta süratli olduğundan birbirlerini fark etmiyorlar" dedi.

(Halil Ulubey - Mustafa Kılınç - İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Otomobilin çarptığı Fatma, hayatını kaybetti Son dakika haber... Otomobilin çarptığı Fatma, hayatını kaybetti Son dakika haberi: Eşini ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, kendini yaralayan şahıs hayatını kaybetti Son dakika haberi: Eşini ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, kendini yaralayan şahıs hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:59 Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 20:40:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement