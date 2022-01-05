Üye Girişi
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada

05.01.2022 10:07
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, Halil Ateş'in 'Cocker' cinsi köpeği Kakao'yu ezip kaçtı.

BURSA'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, Halil Ateş'in 'Cocker' cinsi köpeği Kakao'yu ezip kaçtı. Şans eseri köpek yaralı kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü hakkında şikayette bulunan Halil Ateş "Bu ülkede hiçbir suçun gizli kalmayacağını herkesin fark etmesi gerekiyor" dedi. Bu arada, çocukların sokakta, patilerinden tuttukları 'Kakao' ile 'kutu kutu pense' oynadığı görüntüler tebessüm ettirdi.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Cihan Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücünün geri manevra yaptığı otomobil, Ateş ailesinin cocker cinsi köpeği Kakao'yu ezdi. Aracın altından kurtulan köpek, can havliyle yol kenarına kaçarken, sürücü ise hızla uzaklaştı. Köpeğinin acı içerisinde havladığını duyan Halil Ateş, sokağa çıktı. Köpeğine aracın çarptığını fark eden Ateş, onu veterinere götürdü. Yapılan kontrollerde Kakao'nun vücudunda doku zedelenmesi tespit edildi, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

'HİÇBİR SUÇUN GİZLİ KALMAYACAĞINI HERKESİN FARK ETMESİ GEREKİYOR'Köpeğinin acı içinde çıkardığı sesleri duyarak dışarı çıktığını söyleyen Halil Ateş "Saat 20.00 sıralarında köpeğimizi ihtiyaçlarını görmesi için dışarı çıkardık. Ancak bir süre sonra köpeğin haykırışıyla cama çıktık. Zaten çıkmaz sokakta oturduğumuz için burada sadece bizim evimiz var, o nedenle bu sokağa yabancı araç girmiyordu. Ancak bu araç yanlış giriyor, köpeğimiz de aracı girerken görüyor ve yola çıkıyor. Araç geri manevra yaparken sürücü köpeğimizi gördüğü halde aracıyla ezip geçiyor. Biz geçtiği anda köpeğin haykırışıyla cama çıktık, baktığımızda araç hızla uzaklaşıyordu. Hemen veterinere götürdük, tedavisi yapıldı" dedi.'BİR CANLIYA ZARAR VERMEMESİ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENMESİNİ İSTİYORUZ'Sürücüden hiçbir maddi talebi olmadığını belirten Ateş, "Veterinerden sonra da karakola gittik. Zaten evimizin güvenlik kameralarından bakıp kontrol ettik. Görüntüleri görünce biz şok olduk. Güvenlik güçleri kaçan aracı tespit etmeye çalışıyor. Köpeğimizin röntgen, emar (MR), ultrason ve tüm tahlilleri yapıldı, sağlığı yerinde. Köpeğimiz şu an iyi durumda. Bu ülkede hiçbir suçun gizli kalmayacağını herkesin fark etmesi gerekiyor. Bunun için gereken her yere şikayette bulundum. Bu kişinin, herhangi bir canlıya zarar vermemesi gerektiğini öğrenmesini istiyoruz. Köpeğimizi ezen kişiden başka hiçbir beklentimiz yok" diye konuştu.'Kakao'nun, mahalledeki çocuklarla oynadığını söyleyen Halil Ateş, "Köpeğimiz 'Kakao' mahallemizin sembol bir hayvanıdır, çocuk büyük herkesin sevgi beslediği bir köpektir. Burada onun da kulübesi var, aynı bizim gibi onun da burada bir yaşam alanı var. Biz böyle bir durum yaşanmasına çok üzüldük ancak bir yandan da sağlık durumunun iyi olmasına sevindik" ifadesinde bulundu.

Bu arada, çocukların sokakta 'Kakao'nun patilerinden tutup, 'kutu kutu pense' oynadığı görüntüler gülümsetti.


Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
YORUMLAR
500

Osmangazi, Otomobil, Tragger, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada - Son Dakika


Büyük firmaların yapamadığı indirimi emekli öğretmen olan seyyar satıcı yaptı Büyük firmaların yapamadığı indirimi emekli öğretmen olan seyyar satıcı yaptı         
10:16
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02

Son Dakika Haberleri
10:15 Dünya bu kadını konuşuyor! Kaçan aslanı kucağında evine kadar taşıdı
10:14 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil
10:03 İcradan yarı fiyatına satılık Maserati! 600 bin TL'den satışa çıkıyor
09:50 Bozayı önce kurtlarla ava katıldı, sonra da avı onlardan çaldı! İşte o görüntüler
09:49 Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!
09:48 Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez
09:43 Babadan oğluna döner arası uyuşturucu
09:33 Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü operasyon! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi
09:28 Fulya Zenginer'den karnı burnunda poz
09:23 Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 10:20:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement