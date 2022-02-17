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Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı kişi öldü

17.02.2022 21:11
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı kişi öldü

Bir son dakika haberine göre KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Demirayak (52), yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Demirayak (52), yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Emre Yılmaz da yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Emre Yılmaz yönetimindeki 07 BTU 53 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Demirayak'a çarptı. Demirayak, çarpmanın şiddetiyle kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Emre Yılmaz da yaralandı. Yaralı Yılmaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Demirayak'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı kişi öldü
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı kişi öldü
Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı kişi öldü
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Emre Yılmaz, Seydişehir, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika


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