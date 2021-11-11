Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı Kübra ağır yaralandı; kaza kamerada - Son Dakika

RİZE'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Kübra Kıdal ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Taşlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Y.B. idaresindeki 53 AAD 023 plakalı otomobil, yaya geçidinde kırmızı ışıkta aniden yola fırlayan Kübra Kıdal'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kübra'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücü Y.B. gözaltına alındı.Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışık yanınca Kübra'nın koşarak yola çıktığı, bu sırada otomobilin altında kaldığı, sürücü ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.