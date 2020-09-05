Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı oğlunun yanına giderken kaza yaptı - Son Dakika

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Balayından dönen avukat ile eşi, trafikte başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı ve tehdit edildi