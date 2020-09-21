Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı - Son Dakika

Kayseri'de yolun karşısına geçerken, otomobilin çarptığı Haydar Yıldırım (26), hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden aracıyla kaçtı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Osman Kavuncu Bulvarı DSİ kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçen Haydar Yıldırım'a plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Sürücü, otomobiliyle kaza yerinden hızla kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Haydar Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan sürücüyü yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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