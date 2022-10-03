Kaza, Eldelek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Salih M. idaresindeki 46 MA 0196 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Otomobil, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, yolcu koltuğundaki Muhammed H. araçtan düştü. Sürücü ile Muhammed H.'nin yaralandığı kazanın ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Otomobilin direğe çarpma anı kamerada - Son Dakika

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