Son dakika haberi! Otomobilin direğe çarpma anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Otomobilin direğe çarpma anı kamerada

03.10.2022 10:14
Son dakika haberi! Otomobilin direğe çarpma anı kamerada

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Eldelek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Salih M. idaresindeki 46 MA 0196 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Otomobil, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, yolcu koltuğundaki Muhammed H. araçtan düştü. Sürücü ile Muhammed H.'nin yaralandığı kazanın ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin hızla gelip direğe çarpması, yolcunun araçtan düşmesi yer alıyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Otomobilin direğe çarpma anı kamerada - Son Dakika

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