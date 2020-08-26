Son dakika haberi! Otomobilin kamyona arkadan çarptığı feci kaza kamerada - Son Dakika

Otomobilin kamyona arkadan çarptığı feci kaza kamerada

Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Nurullah Aydemir'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaza; Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki İsmail Nuri Kaya'nın kullandığı 07 AIM 056 plakalı kamyona aynı istikamette gitmekte olan Nurullah Aydemir'in kullandığı 16 AFS 66 plakalı otomobilin arkadan çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından otomobil içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Nurullah Aydemir ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Zerif 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Nurullah Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, hareket halindeki kamyona otomobilin hızla gelip arkadan çarptığı görüldü.