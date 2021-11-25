Üye Girişi
Son dakika haberi... Otomobilin kamyona çarpma anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi... Otomobilin kamyona çarpma anı kameraya yansıdı

25.11.2021 17:32
Son dakika haberi... Otomobilin kamyona çarpma anı kameraya yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Karaelbistan Mahallesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Göksun istikametinden Elbistan ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Hasan A. yönetimindeki 46 VJ 260 plakalı kamyonda arıza meydana geldi. Arızanın sebebini bulmak isteyen sürücü, kamyonunu yol kenarına park etmek için yavaşladığı sırada arkadan gelen Halil B.'nin kullandığı 46 EP 097 plakalı otomobil hızla kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Hamit B. yaralandı. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine burada devam edildiği bildirildi.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik tek şeride düştü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada, otomobilin yavaşlayan kamyona hızla çarptığı görülüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi... Otomobilin kamyona çarpma anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Otomobilin kamyona çarpma anı kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Otomobilin kamyona çarpma anı kameraya yansıdı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Otomobilin kamyona çarpma anı kameraya yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmalı 17:21 TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmalı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı 15:45 Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada

Son Dakika Haberleri
17:30 Merakla beklenen Sacha Boey Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak
17:15 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı
17:13 Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
17:02 Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz
16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
16:53 AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti
16:47 Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı
16:43 Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı
16:27 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti
Merakla beklenen Sacha Boey Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak Merakla beklenen Sacha Boey Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak         
17:30
Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı         
17:16
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar         
11:28
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 17:36:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Otomobilin kamyona çarpma anı kameraya yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement