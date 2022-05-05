Son dakika haberleri! Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada

05.05.2022 17:15

Son dakika 3. sayfa haberine göre Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Y.D. yönetimindeki otomobil, Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda S.A.S. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hem otomobilde hem de motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre hızlı bir şekilde önce motosiklete çarpan Y.D. idaresindeki otomobil, daha sonra duvara ardından ise başka bir araca çarparak duruyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü ise farklı yerlere fırlıyor.

Son dakika haberleri! Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada - Son Dakika


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