Son dakika haberi: Otomobilin otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberi: Otomobilin otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin, otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin, otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki otobüs terminalinin otoparkında, otomobilin çarpması sonucu bir kadın yaralandı.

Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan kadının bacağında kırık oluştu.

Gözaltına alınan otomobil sürücünün ifadesinde, yanlışlıkla gaza bastığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise sürücünün otomobilini, otoparkta bekleyen kişilerin üzerine sürdüğü, 3 kişinin kazayı kıl payı atlattığı, kadının ise çarpmanın etkisiyle havaya fırladığı görülüyor.

Son dakika haberi: Otomobilin otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

Otobüs, Kadın, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 19:50 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Otomobilin otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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