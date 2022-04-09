Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Dolunay Mahallesinde Bünyamin Tem'in kullandığı 06 BKM 349 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin demir ayağına çarptı.
Havva Tem'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan Bünyamin, Handan ve Metehan Tem ise Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.???????
Kaynak: AA
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