Son dakika haberi | Otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

09.04.2022 12:09
Son dakika haberi | Otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Dolunay Mahallesinde Bünyamin Tem'in kullandığı 06 BKM 349 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin demir ayağına çarptı.

Havva Tem'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan Bünyamin, Handan ve Metehan Tem ise Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.???????

Son dakika haberi | Otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı TEM'de TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı TEM'de TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

TEM Otoyolu, Otomobil, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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