Son dakika haberi! Otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltında - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 8 kilo bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan otomobille uyuşturucu getirileceğini belirledi. Takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında vakumlu torbalar içinde 8 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.