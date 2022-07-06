Son dakika haberi: Otomobiliyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Otomobiliyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı

06.07.2022 10:46
Son dakika haberi: Otomobiliyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Son dakika haberine göre Otomobiliyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralıANKARA Emniyet şeridinde bekleyen kamyona, seyir halinde ilerleyen aracın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Otomobiliyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı

ANKARA Emniyet şeridinde bekleyen kamyona, seyir halinde ilerleyen aracın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 5.30 sıralarında, Dumlupınar Bulvarı Ankara-Polatlı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, emniyet şeridinde duran 06 CSL 820 plakalı kamyona, seyir halinde ilerleyen 34 NU 6434 plakalı aracın çarpası ile en sol şeride savruldu. Hurdaya dönen aracın şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta bulunan 1 kadın hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2 yaralı ekipler tarafından ambulanslara konularak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika! Emniyet şeridinde bekleyen kamyona otomobil çarptı: 1 kişi ölürken, bir çocuk 2 kişi yaralandı Son dakika! Emniyet şeridinde bekleyen kamyona otomobil çarptı: 1 kişi ölürken, bir çocuk 2 kişi yaralandı Kamyona çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 3 yaralı Kamyona çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 3 yaralı Son dakika haberi: İSTANBUL-TEM BAĞLANTI YOLUNDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERE ARAÇ ÇARPTI; 2 ÖLÜ 5 YARALI Son dakika haberi: İSTANBUL-TEM BAĞLANTI YOLUNDA ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERE ARAÇ ÇARPTI; 2 ÖLÜ 5 YARALI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Otomobiliyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:45 Fırlatılan bardak bir adamı kör etti! Yakalanan şüpheli ifadesiyle şaşkına çevirdi
10:42 Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
10:16 Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı
10:09 Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
10:05 2000 yıl önce ölen insanların mezardaki halleri ortaya çıktı: Adaklarıyla ve eşyalarıyla beraber çömelmiş pozisyonda bulundular
09:56 Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 10:50:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Otomobiliyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement