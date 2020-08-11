Maltepe'de 14 Mayıs 2020'de otomobiliyle Max isimli köpeğe çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Doç. Dr. Birsen Ocaklı'ya (52) "Mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Alev Eda Okutan Sarıbeyliler'in 5 yaşında kangal cinsi köpeğinin bulunduğu, 14 Mayıs 2020 tarihinde Marmara Üniversitesi Hastanesi Başıbüyük Kampüsü'ne gittiği ve köpeğini de üniversite bahçesine bağladığı anlatıldı. İddianamede ayrıca müşteki Sarıbeyliler'in köpeğinin yanına geldiğinde, köpeğinin yaralı olduğunu gördüğü ve götürdüğü veterinerde köpekte kemik kırığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede ayrıca müştekinin kamera incelemesi yaptığı, sanık Birsen Ocaklı'nın aracının köpeğin üzerinden geçtiğini görmesi üzerine de şikayetçi olduğu, sanığın ise köpeği fark etmediğini söylediğine de yer verildi.

KÖPEĞİN FARK EDİLEMEMESİ OLANAKSIZ

İddianamenin değerlendirme kısmında ise sanığın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği fakat suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmeyeceği belirtildi. Video kayıtları değerlendirildiğinde ise yol üzerinde uyumakta olan köpeğin üzerinden aracın sert bir şekilde geçtiğinin görüldüğü kaydedilirken, köpeğin fark edilmemesinin olanaksız olduğu vurgulandı. Ayrıca iddianamede tarafların uzlaşmaya davet edildiği fakat uzlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede sanık Birsen Ocaklı hakkında 'Mala zarar vermeö suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.