Son dakika haberi: OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYKEN BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Ahmet Seçgin (31) otomobiliyle seyir halindeyken yanına yaklaşan bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Başından vurulan Ahmet Seçgin yaşamını yitirirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay dün saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu İzmit istikametinde seyir halinde bulunan Ahmet Seçgin idaresindeki 41 DS 661 plakalı otomobilin yanına otomobille yaklaşanlar tabanca ile ateş açtı. Başından vurulan Ahmet Seçgin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. İstinat duvarına çarpan otomobili görenler 112 Acile durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Ahmet Seçgin'in öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından otomobilin plakasını belirleyen polis, olayı gerçekleştiren kişilerin A.S., A.Ç., N.Ç., B.F. olduğunu belirledi. Sakarya ve Kocaeli'de yapılan operasyonla 4 kişi gözaltına alındı. Ahmet Seçgin'in, Sakarya'da bir ilçe belediyesinde çalıştığı öğrenilirken, cenazesi toprağa verilmek üzere Sakarya'nın Arifiye ilçesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.