Son dakika haberi: Otomobiliyle TIR'a çarpan sürücü öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Otomobiliyle TIR'a çarpan sürücü öldü

13.10.2020 21:53
Son dakika haberi: Otomobiliyle TIR'a çarpan sürücü öldü, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Murat Kocabaş (21) feci şekilde yaşamını yitirdi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Murat Kocabaş (21) feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yalvaç- Senirkent karayolu üzerinde meydana geldi. Murat Kocabaş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil Yalvaç ilçe merkezine seyir halindeyken önünde seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başı gövdesinden ayrılan otomobil sürücüsü Murat Kocabaş olay yerinde yaşamını yitirdi.Kazanın ardından olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Murat Kocabaş'ın cenazesi morga konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberi: Otomobiliyle TIR'a çarpan sürücü öldü

Murat Kocabaş, Yalvaç, Kaza, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Otomobiliyle TIR'a çarpan sürücü öldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Jeremy Menez, eski sevgilisi Emilie ile yeniden aşk yaşıyor Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
İşte Apple'ın bu gece tanıttığı iPhone 12 ailesinin model model yurt dışı satış fiyatları İşte Apple'ın bu gece tanıttığı iPhone 12 ailesinin model model yurt dışı satış fiyatları         
21:49
Türkiye'den ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan'dır Türkiye'den ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan'dır         
20:54
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Son Dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri Son Dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri         
19:59
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı         
17:13
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Azerbaycan askerleri Ermenistan'a ait mühimmatları ele geçirdikleri anları paylaştı: Ermenilerin anasını ağlattık Azerbaycan askerleri Ermenistan'a ait mühimmatları ele geçirdikleri anları paylaştı: Ermenilerin anasını ağlattık         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 22:03:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Otomobiliyle TIR'a çarpan sürücü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei