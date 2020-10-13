Son dakika haberi: Otomobiliyle TIR'a çarpan sürücü öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Otomobiliyle TIR'a çarpan sürücü öldü
13.10.2020 21:53
Son dakika gelişmesine göre ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Murat Kocabaş (21) feci şekilde yaşamını yitirdi.
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Murat Kocabaş (21) feci şekilde yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Yalvaç- Senirkent karayolu üzerinde meydana geldi. Murat Kocabaş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil Yalvaç ilçe merkezine seyir halindeyken önünde seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başı gövdesinden ayrılan otomobil sürücüsü Murat Kocabaş olay yerinde yaşamını yitirdi.Kazanın ardından olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Murat Kocabaş'ın cenazesi morga konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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