Son dakika haberi: Otomobille çarpışan cip 40 metre sürüklendi: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Otomobille çarpışan cip 40 metre sürüklendi: 3 yaralı

09.10.2022 17:35

Son dakika haberlerine göre - Otomobille çarpışan cip 40 metre sürüklendi: 3 yaralı Malatya'da otomobille çarpışan cip yan yatarak 40 metre sürüklendi.

- Otomobille çarpışan cip 40 metre sürüklendi: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da otomobille çarpışan cip yan yatarak 40 metre sürüklendi. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 15.40 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M. T. idaresindeki 34 DDY 056 plaka Land Rover marka cip Yeşilçam Caddesi üzerinden gelen B, A, yönetimindeki 44 AH 046 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle cip 40 metre sürüklenerek yan yatarken B.A.,D.A., K.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin bir süre kontrollü sağlandı bölgede kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Otomobille çarpışan cip 40 metre sürüklendi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Otomobille çarpışan cip 40 metre sürüklendi: 3 yaralı - Son Dakika
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