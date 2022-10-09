Kaza, 15.40 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M. T. idaresindeki 34 DDY 056 plaka Land Rover marka cip Yeşilçam Caddesi üzerinden gelen B, A, yönetimindeki 44 AH 046 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle cip 40 metre sürüklenerek yan yatarken B.A.,D.A., K.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Otomobille çarpışan cip 40 metre sürüklendi: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.