Son dakika haberi: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

30.06.2022 13:26
Son dakika haberi: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametine giden Mehmet B. idaresindeki 07 RA 865 plakalı otomobil, karşı yönden giden Bilal Ay (51) idaresindeki 07 RZ 359 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bilal Ay olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet B. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren Ay'ın cenazesi Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Korkuteli, Bilal Ay, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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