OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Yiğit (24), yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Yiğit (24), yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Körkün Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle kent merkezine doğru giden İbrahim Yiğit yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen Fatih Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, İbrahim Yiğit yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatih Ö.'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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