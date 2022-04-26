Son dakika haberi... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA -- - Son Dakika
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Son dakika haberi... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA --

26.04.2022 10:41

Son dakika gündem haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki sürücü Özgür Atık (20), yola düşerek yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki sürücü Özgür Atık (20), yola düşerek yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Coşkun (40) yönetimindeki 16 AAY 984 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Özgür Atık'ın kullandığı 16 KOG 07 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola düşen Atık, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atık, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özgür Atık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosikletin çarpıştığı, motosikletin devrildiği, sürücüsünün de yola savrulduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA --
Son dakika haberi... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA --
Son dakika haberi... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA --
Son dakika haberi... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA --

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Otomobille çarpışan motosikletli genç yola uçtu! O anlar kamerada Otomobille çarpışan motosikletli genç yola uçtu! O anlar kamerada

Otomobil, İnegöl, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA -- - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA -- - Son Dakika
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