Son dakika haberi: Otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yeniden gözaltında (2) - Son Dakika

BU KEZ TUTUKLANDI

Eskişehir'de, Rüveyda Çapa Halaç'a (31) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılık itirazıyla yeniden gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Doğukan Demir (21), çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Demir'in sabah yürüyüşüne çıkan Rüveyda Çapa Halaç'a çarptığını kabul ederek, "Karanlıkta fark etmedim. Bir şeye çarptığımı anlayınca biraz ileride durdum. Bir kadın olduğunu fark edince de korktum kaçtım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA