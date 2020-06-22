Son dakika haberi: Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika güncel haberi... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, geçen cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nden geçen D-400 karayolu kavşağında meydana geldi. Ali Can Mizan'ın kullandığı 07 AZZ 72 plakalı otomobil, Metin Yıldırım'ın kullandığı 07 EYP 34 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ali Can Mizan ile Doğukan Uzun, Özcan Gülaydın ve Görkem Gülaydın hafif yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, çimlerin üzerine yatırılarak, ambulansın gelmesini bekledi.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralılar, aynı gün tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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