Son dakika haberi! Otomobille kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarptı: 7 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Otomobille kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarptı: 7 yaralı

12.07.2022 17:17
Son dakika haberi! Otomobille kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarptı: 7 yaralı

Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Geyve ilçesinde caddede hatalı park etmesi nedeniyle kazaya neden olan sürücüye halk tepki gösterdi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde caddede hatalı park etmesi nedeniyle kazaya neden olan sürücüye halk tepki gösterdi. Sürücü otomobille kaçmaya çalışırken kahvenin önünde oturanlara çarparak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerinden kaçan sürücü teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde, Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir otomobilin sürücüsü hatalı park yaparak yolu kapattı. Arkadan gelen 54 AFJ 115 plakalı otomobilin sürücüsü korna çalarak yolun açılmasını istedi. Bir süre bekleyen araç sürücüsü otomobilin hareket etmediğini görünce sollamak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen 54 YF 772 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekiler hatalı park yaparak yolu kapatan araç sürücüsüne tepki gösterdi. Tepkiler sonrası hatalı park yapan sürücü R.G. panikle aracını hareket ettirip, olay yerinden ayrılmak istediği sırada cadde üzerinde bulunan bir kahvehane önünde oturanların arasına daldı. Kazada 7 kişi yaralanırken, R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Geyve ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücü R.G. polis merkezine giderek teslim olurken, soruşturma başlatıldı.


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Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı Son dakika haber! D-100'deki gizemli kazanın detayları ortaya çıktı Son dakika haber! D-100'deki gizemli kazanın detayları ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Tragger, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Otomobille kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Otomobille kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarptı: 7 yaralı - Son Dakika
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