Son dakika haberi... Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Abdullah Deve yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Abdullah Deve yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Emirdağ- Karacalar karayolu Soğukkuyu mevkisinde meydana geldi. Abdullah Deve yönetimindeki 03 HH 055 plakalı otomobil, iddiaya göre Soğukkuyu kavşağından kontrolsüz şekilde çıkınca, H.Ş. yönetimindeki 03 HB 003 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazadan sonra kontrolden çıkan Deve'nin kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptıktan sonra kamyonetle durak arasında sıkışarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Deve ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdullah Deve sağlık ekiplerince Emirdağ İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdullah Deve sağlık ekiplerince Emirdağ Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Deve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Deve'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma başka kazaların meydana gelmemesi için olay yerinde çalışma yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Afyonkarahisar - Afyonkarahisar

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