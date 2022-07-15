Son dakika haberi: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

15.07.2022 13:56
Son dakika haberi: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Van'ın Edremit ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan karayolu üzerindeki Edremit sahil bandı bölgesinde meydana geldi. M.P. yönetimindeki 21 ACB 044 plakalı Seat marka otomobil ile Z.D. idaresindeki 09 YS 652 plakalı Citroen marka otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada Citroen marka otomobilin büyük hasar alırken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN

YORUMLAR
500
Küçük çocuğun beyninde oluşan damar yumağı, 20 saatlik operasyonla çıkarıldı Küçük çocuğun beyninde oluşan damar yumağı, 20 saatlik operasyonla çıkarıldı Edremit'te trafik kazası: 1 yaralı Edremit'te trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
13:09 CHP'li Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz mesajında ne demek istedi? "Bu tehdit henüz kalkmamıştır"
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
13:02 Dün 21 masum sivil Rus ordusunun füze saldırısında can vermişti! Rusya, Ukrayna'ya 3 şart sundu
12:28 İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı
12:22 Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu
12:12 ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları
12:07 Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 14:14:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement