Son dakika haberi | Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

13.10.2022 11:40
Son dakika haberi | Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza Akbaş Caddesi'nden gelen İdris Y. idaresindeki 06 M 5720 plakalı otomobile, Binali Yıldırım Bulvarı'ndan hastane istikametine seyir halinde olan Sadettin K. yönetimindeki 31 UK 046 plakalı otomobile yandan çarptı. Savrulan otomobillerden biri duvara diğeri ise kaldırımdaki pazar tezgahına çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile 31 UK 046 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güneşli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:09 Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı
14:54 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dünya savaşı istemiyoruz
14:46 Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Asıl acı haber ise mahkemede verildi
14:25 İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlılar, Ukraynalıları soydu
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in bir araya geldiği görüşme bitti
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:11 Sokak ortasındaki mezarı görenler dua okuyordu! Şaka amaçlı olduğu ortaya çıktı
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 15:19:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement