Son dakika haberi... Otomobillerin çarpıştığı kaza saniye saniye kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Otomobillerin çarpıştığı kaza saniye saniye kamerada

05.07.2022 00:57
Son dakika haberi... Otomobillerin çarpıştığı kaza saniye saniye kamerada

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştığı kazada sürüklenerek park halindeki kamyona çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştığı kazada sürüklenerek park halindeki kamyona çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Tolga U. (23) yönetimindeki 16 ALK 448 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Güçlü Sokak'tan çıkan Burak Ş. (18) yönetimindeki 16 ADM 75 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol kenarında park halindeki 06 LRU 63 plakalı kamyona çarparak durabildi. Kazada 16 ADM 75 plakalı araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Otomobillerin çarpıştığı kaza saniye saniye kamerada - Son Dakika

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