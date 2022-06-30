Son dakika haber: Yolda karşılaşan husumetliler birbirine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Yolda karşılaşan husumetliler birbirine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 2 yaralı

30.06.2022 18:58

Son dakika habere göre Yolda karşılaşan husumetliler birbirine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 2 yaralı Otomobilleri çarpıştırıp birbirlerine kurşun yağdırdılar Şanlıurfa'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile, yolda karşılaşıp birbirlerinin önünü araçla kestikten sonra silahlı kavgaya tutuştu.

Yolda karşılaşan husumetliler birbirine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobilleri çarpıştırıp birbirlerine kurşun yağdırdılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile, yolda karşılaşıp birbirlerinin önünü araçla kestikten sonra silahlı kavgaya tutuştu. Kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, öğleden sonra Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile, otomobilleriyle seyir halindeyken yolda karşılaştı. Otomobille birbirlerinin önünü kesen taraflar, çarpışan araçlarından inerek birbirlerine kurşun yağdırdı. Av tüfeği ve tabancaların kullanıldığı kavgada 26 yaşındaki İbrahim S. ile 16 yaşındaki Adil D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavga nedeniyle bölgeye giden polis ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Onlarda silah kartuşunun olduğu olay yerinde silah arayan polis ekipleri, bakmadık yer bırakmadı. Kavgaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Yolda karşılaşan husumetliler birbirine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Yolda karşılaşan husumetliler birbirine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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