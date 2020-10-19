Son dakika haberi! Otomotiv hizmet platformu 5 milyon TL yatırım aldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Otomotiv hizmet platformu 5 milyon TL yatırım aldı

19.10.2020 12:50
Son dakika haberi! Otomotiv hizmet platformu 5 milyon TL yatırım aldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Otomotiv hizmet platformu Otovınn, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'nın yatırımcı olarak destek verdikleri KT Portföy Yönetimi A.Ş.

Otomotiv hizmet platformu Otovınn, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'nın yatırımcı olarak destek verdikleri KT Portföy Yönetimi A.Ş. Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun lider olduğu yatırım turunda yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 5 milyon TL yatırım aldığını duyurdu.

Girişimci Serkan Bakırtaş tarafından 2013 yılında kurulan, kurumsal ve bireysel otomobil kullanıcılarına tek çatı altında Yeni Nesil Akıllı Yönetim Sistemi hizmetleri verdiğini belirten Otovınn, kurulduğu yıldan itibaren her yıl yüzde 100 üzerinde büyüme gösterdiğini, global piyasalardaki durgunluğa rağmen yerli ve yabancı yatırımcılardan yatırım almayı başardığına dikkat çekti.

"YAYGIN HİZMET AĞIMIZ VAR"

Firmalarının otomobil kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu servis, bakım ve koruma, kuaför, otopark, lastik değişimi, vale gibi satış sonrası hizmetleri tek çatıda topladığını hatırlatan Otovınn Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bakırtaş, saha operasyonları ile dijital altyapıyı birleştirerek sürekli ve yüksek kaliteli kullanıcı deneyimi sunduğunu açıkladı.

Yaygın hizmet ağına sahip olduklarına dikkat çeken Bakırtaş, "81 ilde anlaşmalı olduğumuz 1600'den fazla hizmet noktasında, sabit fiyat, kaliteli ve sigortalı hizmet ve operasyonel kolaylık sağlıyoruz. Bu hizmetler, özellikle kurumsal kullanıcılar için operasyonel giderlerde kontrol imkanı verirken, bireysel kullanıcılar için de nakit ödeme, mobil uygulama üzerinden ödeme veya QR kod ile ödeme ile kontrol ve kolaylık imkanı veriyor." dedi.

"YURT DIŞINA AÇILMAYI HEDEFLİYORUZ"

Otovınn Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bakırtaş, "Amacımız, Türkiye çapında kayıtlı 17 milyon otomobil ve benzeri aracın kurumsal ve bireysel kullanıcılarına hizmet vermektir. KT Portföy liderliğindeki yatırım turuyla Türkiye'deki hizmet çeşitliliği ve yaygınlığımızı artırırken, deneyimlerimizi yurtdışına taşımayı hedefliyoruz. Aldığımız yatırımla kullanıcı sayısını artırmayı, saha operasyonlarını güçlendirmeyi ve yazılım altyapısı ile dijitalizasyon sürecini geliştirerek yurtdışına açılmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


- İstanbul
Son dakika haberi! Otomotiv hizmet platformu 5 milyon TL yatırım aldı

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türk Lirası, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Otomotiv hizmet platformu 5 milyon TL yatırım aldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Kendisini takip ederek taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Bacağımı elledi Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık         
12:34
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor         
11:15
Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare         
10:52
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 12:59:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Otomotiv hizmet platformu 5 milyon TL yatırım aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei