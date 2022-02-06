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Son dakika haberi | Otopark girişinde ateş açılan araçta baba öldü, kızı yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Otopark girişinde ateş açılan araçta baba öldü, kızı yaralı

06.02.2022 17:40
Son dakika haberi | Otopark girişinde ateş açılan araçta baba öldü, kızı yaralı

Son dakika habere göre ADANA'da, 6 yaşındaki kızıyla gezdikten sonra geldiği evin otopark girişinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Kaya Erkara, hayatını kaybetti.

ADANA'da, 6 yaşındaki kızıyla gezdikten sonra geldiği evin otopark girişinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Kaya Erkara, hayatını kaybetti. Bacağından vurulan çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Polis, 20 el ateş edip, kaçan motosikletli saldırganları arıyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ile gezdikten sonra evinin önüne gelen Kaya Erkara, otopark girişinde, 01 AGC 447 plakalı otomobilin içinde silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Kaya Erkara'nın hayatını kaybettiğini, 6 yaşındaki kızının da bacağından yaralandığını belirledi. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Erkara'nın cansız bedeni de incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

MOTOSİKLETLE GELİP, 20 KURŞUN SIKMIŞLAR

Motosikletli kimliği belirsiz 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini belirleyen polis ekipleri, tabanca kullanan şüphelilerin 20'den fazla mermi sıktıktan sonra kaçtığını tespit etti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haberi | Otopark girişinde ateş açılan araçta baba öldü, kızı yaralı
Son dakika haberi | Otopark girişinde ateş açılan araçta baba öldü, kızı yaralı
Son dakika haberi | Otopark girişinde ateş açılan araçta baba öldü, kızı yaralı
Son dakika haberi | Otopark girişinde ateş açılan araçta baba öldü, kızı yaralı
Son dakika haberi | Otopark girişinde ateş açılan araçta baba öldü, kızı yaralı
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Toros Dağları, Çukurova, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Otopark girişinde ateş açılan araçta baba öldü, kızı yaralı - Son Dakika


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