Son dakika haberi... Otostopla bindiği otomobil kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kuzmin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Rus turistin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Rusya vatandaşı Valeria Komekova (22) ve arkadaşı Denis Kuzmin (34), otostopla ilçe merkezine gitmek için Okurcalar Mahallesi'nde 01 AVR 93 plakalı otomobile bindi.

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