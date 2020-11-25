Son dakika haberi: Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi ihalesi - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, yaptıkları ortak açıklama ile Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi yapım işi ihalesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milletvekilleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karabük ve ilçelerinin her konuda olduğu gibi sağlık alanında da yatırım ve projeleri takip ettikleri, çözümü noktasında azami gayret ile çalışmaları sürdürdükleri belirtildi.

Açıklamada, "AK Parti Karabük milletvekilleri olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesi içerisindeyiz. Karabük'ümüzdeki ve ilçelerimizdeki sağlık alt yapımızı bu yatırımlarla daha da güçlendireceğiz. Ovacık 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi yapım işi ihalesi toplamda 9 milyon 831 bin lira ile gerçekleşmiş olup yüklenici firma belli olmuştur. Ovacık ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."

Milletvekilleri açıklamada ayrıca, bu güzel hizmetlerin Karabük'e kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkür etti.